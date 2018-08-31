Yol Durumu
  1. Hollanda ile ilişkilerde flaş gelişme!

Son dakika: Danıştay davası sanıklarından tutuklandı

Danıştay saldırısı davası sanıkları arasında yer alan ve yargılandığı davada bugün 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan , 'a kaçmak isterken, 'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Osman Yıldırım daha sonra tutuklandı

Danıştay davası sanıklarından Osman Yıldırım tutuklandı

Danıştay saldırısı davası sanıkları arasında yer alan ve yargılandığı davada bugün 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan , 'a kaçmak isterken, 'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Elçili köyünde sırt çantası ile birlikte sınıra doğru giden bir şüpheliyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelinin, Danıştay saldırısı davası sanıklarından Osman Yıldırım olduğu belirlendi.


'da 17 Mayıs 2006'da, Danıştay 2'nci Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in öldürüldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı davanın bugünkü duruşmasında, cinayetin faili sanık Alparslan Aslan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 72 yıl hapis cezası alırken, davanın diğer sanıkları arasındaki Osman Yıldırım da 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gözaltındaki Osman Yıldırım ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

​Danıştay saldırısı davasında 39 yıl 2 ay hapse mahkum edilen ve yurt dışına kaçmak isterken sahte kimlikle yakalanan Osman Yıldırım tutuklandı.

Etiketler: , , , ,
  • 31 Ağustos 2018, Cuma 16:45
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar