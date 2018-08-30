Yol Durumu
  1. Fetö hare'kedi'!
  2. 2 aya kalmaz toparlanırız

'Hin'giltere

İngiliz Leah Cambridge kalça büyütme operasyonu için ’e geldi. Ancak hayatını kaybetti. Estetik merkezi için soruşturma başlatılırken İngiliz medyası bu olayı fırsat bildi... Hem larına hem de hastanelerine karşı saldırıya geçti!

Hingiltere
Güzellik hayali acıyla bitti. İngiltere'de yaşayan 3 çocuk annesi Leah Cambridge, kalçalarını büyütmek istedi. Bunun için 'de bulunan 'Elite Aftercare Clinic' adlı merkeze geldi. 3 bin sterlin (24 bin 600 lira) karşılığında kalça büyütme operasyonu geçirdi. Ancak Cambridge operasyondan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Cambridge'ın erkek arkadaşı Scott Franks verdiği röportajda, "İki gün öncesine kadar mutluydum, şu an sonsuza kadar kalbi kırık bir adam olarak kalacağım. Konuyla ilgili bir açıklama bekliyorum" dedi. Türk yetkililer konuyla ilgili harekete geçti. Söz konusu merkez hakkında soruşturma yürütüleceği kaydedildi.



'GEREKENİ YAPACAĞIZ'
İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, olayla ilgili büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi. " araştırıyoruz ve gerekeni yapacağız" dedi. Ancak adli sürecin başlatılmasına rağmen İngilizler bunu fırsat verdi. Acı olay üzerinden hem larına hem de hastanelerine karşı saldırıya gitti. İngiliz medyasında "'de estetik operasyon yaptırmak son derece tehlike", "Türkiye'ye gitmeyin" şeklinde haberler servis edildi. Bu arada uzmanlar karın bölgesinde bulunan yağların alınarak kalçaya enjekte edilmesi ile gerçekleştirilen operasyonların riskli olabileceğini belirtti. "Ölümcül sonuçları olabilir" dedi.

Etiketler: , , ,
  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar