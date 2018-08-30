'Hin'giltere

Güzellik hayali acıyla bitti. İngiltere'de yaşayan 3 çocuk annesi Leah Cambridge, kalçalarını büyütmek istedi. Bunun için İzmir'de bulunan 'Elite Aftercare Clinic' adlı merkeze geldi. 3 bin sterlin (24 bin 600 lira) karşılığında kalça büyütme operasyonu geçirdi. Ancak Cambridge operasyondan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Cambridge'ın erkek arkadaşı Scott Franks verdiği röportajda, "İki gün öncesine kadar mutluydum, şu an sonsuza kadar kalbi kırık bir adam olarak kalacağım. Konuyla ilgili bir açıklama bekliyorum" dedi. Türk yetkililer konuyla ilgili harekete geçti. Söz konusu merkez hakkında soruşturma yürütüleceği kaydedildi.
'GEREKENİ YAPACAĞIZ'
İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, olayla ilgili büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi. "Konuyu araştırıyoruz ve gerekeni yapacağız" dedi. Ancak adli sürecin başlatılmasına rağmen İngilizler bunu fırsat verdi. Acı olay üzerinden hem Türk doktorlarına hem de hastanelerine karşı saldırıya gitti. İngiliz medyasında "Türkiye'de estetik operasyon yaptırmak son derece tehlike", "Türkiye'ye gitmeyin" şeklinde haberler servis edildi. Bu arada uzmanlar karın bölgesinde bulunan yağların alınarak kalçaya enjekte edilmesi ile gerçekleştirilen operasyonların riskli olabileceğini belirtti. "Ölümcül sonuçları olabilir" dedi.
'GEREKENİ YAPACAĞIZ'
İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, olayla ilgili büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi. "Konuyu araştırıyoruz ve gerekeni yapacağız" dedi. Ancak adli sürecin başlatılmasına rağmen İngilizler bunu fırsat verdi. Acı olay üzerinden hem Türk doktorlarına hem de hastanelerine karşı saldırıya gitti. İngiliz medyasında "Türkiye'de estetik operasyon yaptırmak son derece tehlike", "Türkiye'ye gitmeyin" şeklinde haberler servis edildi. Bu arada uzmanlar karın bölgesinde bulunan yağların alınarak kalçaya enjekte edilmesi ile gerçekleştirilen operasyonların riskli olabileceğini belirtti. "Ölümcül sonuçları olabilir" dedi.
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