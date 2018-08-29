Rütbeler Başkan Erdoğan’dan

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı 2 Ağustos'ta yapıldı. 9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel orgeneralliğe terfi ettirildi. YAŞ kararlarının yürürlüğe gireceği 30 Ağustos'un öncesinde, bugün Genelkurmay'da rütbe terfi töreni düzenlenecek. İsmail Metin Temel ile Adnan Özbal'ın yeni rütbelerini bizzat Başkan Tayyip Erdoğan takacak. Bu arada Temel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin hedefi olmuştu. İnce'nin seçilmesi durumunda 'Apoletlerini sökeceğim' dediği Korgeneral İsmail Metin Temel, son YAŞ toplantısında orgeneralliğe terfi etmişti.
HASAN AY
HASAN AY
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