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Rütbeler Başkan Erdoğan’dan

’da terfi eden komutanlar itibariyle rütbelerine kavuşacak. Yeni rütbeleri Başkan Erdoğan takacak

Rütbeler Başkan Erdoğan’dan
Yüksek Askeri Şura () toplantısı 2 Ağustos'ta yapıldı. 9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Korgeneral orgeneralliğe terfi ettirildi. YAŞ kararlarının yürürlüğe gireceği 'un öncesinde, bugün Genelkurmay'da rütbe terfi töreni düzenlenecek. İsmail Metin Temel ile Adnan Özbal'ın yeni rütbelerini bizzat Başkan Tayyip Erdoğan takacak. Bu arada Temel, 'nin adayı 'nin hedefi olmuştu. İnce'nin seçilmesi durumunda 'Apoletlerini sökeceğim' dediği Temel, son YAŞ toplantısında orgeneralliğe terfi etmişti.


HASAN AY




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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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