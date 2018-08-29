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Pastör savaşı

Başkanı Trump, Evangelist liderleri ’da ağırladı. Trump, “’ın serbest kalması için savaşıyoruz” dedi

Pastör savaşı
ABD'de 8 Kasım ara i yaklaşırken, Cumhuriyetçiler oy depoları Evangelistler'e 'ara sıcak' yapmayı arttırdı. Başkanı , bu çerçevede Evangelist liderleri 'da düzenlenen akşam yemeğinde ağırladı. terör örgütüne üye olmaktan tutuklu Pastör Brunson da oy için bulunmaz bir hazine. Trump da, yemek öncesi yaptığı konuşmada, "Rahip Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz. Bu konuda hızlı adımlar atıyoruz" ifadesini kullanan Trump, salondan en büyük alkışı o anda aldı. Trump daha sonra tek tek masaları dolaştı ve hep Brunson'la ilgili açıklamalar yaptı. Amerikalı uzmanlar, 8 Kasım'dan önce Brunson'ın ABD'ye getirilmesi halinde seçimlerde Cumhuriyetçiler'in başarılı olacağını söyledi.




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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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