ABD'de 8 Kasım ara seçimi yaklaşırken, Cumhuriyetçiler oy depoları Evangelistler'e 'ara sıcak' yapmayı arttırdı. ABD Başkanı Donald Trump, bu çerçevede Evangelist liderleri Beyaz Saray'da düzenlenen akşam yemeğinde ağırladı. FETÖ terör örgütüne üye olmaktan tutuklu Pastör Brunson da oy için bulunmaz bir hazine. Trump da, yemek öncesi yaptığı konuşmada, "Rahip Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz. Bu konuda hızlı adımlar atıyoruz" ifadesini kullanan Trump, salondan en büyük alkışı o anda aldı. Trump daha sonra tek tek masaları dolaştı ve hep Brunson'la ilgili açıklamalar yaptı. Amerikalı uzmanlar, 8 Kasım'dan önce Brunson'ın ABD'ye getirilmesi halinde seçimlerde Cumhuriyetçiler'in başarılı olacağını söyledi.
Pastör savaşı
ABD Başkanı Trump, Evangelist liderleri Beyaz Saray’da ağırladı. Trump, “Rahip Brunson’ın serbest kalması için savaşıyoruz” dedi
Etiketler: ABD , seçim , FETÖ , donald trump , Rahip Brunson , Beyaz Saray
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.