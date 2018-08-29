Uyarılar , cezalar işe yaramadı. Trafik canavarları her yolda sahneye çıktı. Önceki gün Çankırı'dan gelen bir görüntü ise büyük tepki topladı. Buna göre İdris K., minibüsünün arkasına kızını bağladı. Yola çıktı. Arkadaki otomobilin sürücüsü, aracın fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Görüntüler tepki topladı. Jandarma Plaka Tanıma Sistemi'den İdris K.'ya ulaştı. Zanlıyı gözaltına aldı. Aracın arkasına bağlanan kişinin kızı F.K. (13) olduğu anlaşıldı. Baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hoşuna gittiği için kızını aracın arkasına bağladığını anlattı. Oğlu Enes K. ise suçu kardeşinin üzerine attı. "Kardeşim bisikletliğine binmek istedi. Çok ısrar ettiği için babam kırmak istemedi" dedi.
Minüpes!
Çankırı’da çocuğunu aracının arkasına bağlayarak yolda ilerleyen baba gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savunması ise tepki topladı: Hoşuna gittiği için yaptım...
Etiketler: adli kontrol , Çankırı
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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