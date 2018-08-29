Kalbimdeki Mesut!

İngiltere Premier Lig'i takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, en büyük desteği nişanlısı Amine Gülşe'den görüyor. Almanlar'ın ırkçılığıyla başlayan skandal iftiralarla devam eden olaylarda da hep Amine'nin desteğini hisseden Mesut, "O benim hayatımın anlamı" dedi. Güzel oyuncu Amine Gülşe, dün memleketi Bergama'ya gittiğinde de konu yine Mesut Özil oldu.
Instagram'da paylaştığı fotoğrafta şapkası ve kolyesindeki 'M' ile ilgili sorulan soruları cevaplayan Amine Gülşe, "Mesut'a her yerde destek verdiğimi göstermek için güzel bir yol. O çok özel biri" dedi. Sosyal medyada da çok sevilen ve ilişkileri hep olumlu yorumlanan Amine-Mesut'un yakında evleneceği de belirtildi.
IRKÇILIK YAPTILAR
Manchester City'nin başarılı oyuncusu İlkay Gündoğan, Mesut Özil'in milli takımı bırakması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gündoğan, "Fotoğraf olayından sonraki gelişmeler beni endişelendirdi. Mesut, Alman futbolu için çok şey yaptı. Büyük kayıp. Benim için de çok şey yaptı. Bir Alman politikacının 'Milli Takım'da 25 Alman futbolcu, 2 tane de keçi s....n var' demesi ırkçılık. Irkçılık yapıldı. Ama bu, Almanya'daki tüm insanların ırkçı olduğu anlamına gelmez" dedi.
Instagram'da paylaştığı fotoğrafta şapkası ve kolyesindeki 'M' ile ilgili sorulan soruları cevaplayan Amine Gülşe, "Mesut'a her yerde destek verdiğimi göstermek için güzel bir yol. O çok özel biri" dedi. Sosyal medyada da çok sevilen ve ilişkileri hep olumlu yorumlanan Amine-Mesut'un yakında evleneceği de belirtildi.
IRKÇILIK YAPTILAR
Manchester City'nin başarılı oyuncusu İlkay Gündoğan, Mesut Özil'in milli takımı bırakması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gündoğan, "Fotoğraf olayından sonraki gelişmeler beni endişelendirdi. Mesut, Alman futbolu için çok şey yaptı. Büyük kayıp. Benim için de çok şey yaptı. Bir Alman politikacının 'Milli Takım'da 25 Alman futbolcu, 2 tane de keçi s....n var' demesi ırkçılık. Irkçılık yapıldı. Ama bu, Almanya'daki tüm insanların ırkçı olduğu anlamına gelmez" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.