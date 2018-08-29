Yol Durumu
  1. Ustanın siyaseti, siyasetin ustası
  2. Hedef Akdeniz

Kalbimdeki Mesut!

Memleketi Bergama’ya giden Amine Gülşe, şapkasındaki ve kolyesindeki ‘M’ harfi ile ilgili soruları cevapladı: Mesut çok özel biri. Ona her yerde destek vermek için ‘M’ harfini kullanıyorum

Kalbimdeki Mesut!
'i takımlarından 'de forma giyen , en büyük desteği nişanlısı Amine Gülşe'den görüyor. Almanlar'ın ırkçılığıyla başlayan skandal iftiralarla devam eden olaylarda da hep Amine'nin desteğini hisseden Mesut, "O benim hayatımın anlamı" dedi. Güzel oyuncu Amine Gülşe, dün memleketi Bergama'ya gittiğinde de konu yine Mesut Özil oldu.




'da paylaştığı fotoğrafta şapkası ve kolyesindeki 'M' ile ilgili sorulan soruları cevaplayan Amine Gülşe, "Mesut'a her yerde destek verdiğimi göstermek için güzel bir yol. O çok özel biri" dedi. Sosyal medyada da çok sevilen ve ilişkileri hep olumlu yorumlanan Amine-Mesut'un yakında evleneceği de belirtildi.

IRKÇILIK YAPTILAR
Manchester ​City'nin başarılı oyuncusu , Mesut Özil'in ı bırakması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gündoğan, "Fotoğraf olayından sonraki gelişmeler beni endişelendirdi. Mesut, Alman futbolu için çok şey yaptı. Büyük kayıp. Benim için de çok şey yaptı. Bir Alman politikacının 'Milli Takım'da 25 Alman futbolcu, 2 tane de keçi s....n var' demesi ırkçılık. Irkçılık yapıldı. Ama bu, 'daki tüm insanların ırkçı olduğu anlamına gelmez" dedi.

Etiketler: , , , , , , ,
  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar