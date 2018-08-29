Hayta İsmail’in son kararı!

ATV'de yayınlanan ve ekranların en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta sürpriz bir konuk vardı. Türk sinemasının efsane film serisi Hababam Sınıfı'nda 'Hayta İsmail'i canlandıran usta oyuncu Ahmet Arıman önceki akşam (27 Ağustos) yayınlanan bölümünde, Murat Yıldırım'ın sorularıyla mücadele etti. Yarışmada ilk sorularda iyi bir performans gösteren ünlü oyuncu 15 bin TL değerindeki baraj sorusunu geçmeyi başardı. 30 bin TL'lik soruyu da joker kullanarak cevaplayan Ahmet Arıman'a bir sonraki aşamada ise ilginç bir soru çıktı. "Hangi canlının bir türü günde yaklaşık 250 kez tekrarlanan ve ortalama 1 dakika süren uykuya dalar?" sorusunda 'Kirpi, arı, karınca ve çekirge" şıkları arasında doğru yanıtı bulamayan usta oyuncu yarışmadan çekildi. "Burada olmak çok heyecan verici" diyen Ahmet Arıman, yarışma sonunda 30 bin TL değerinde para ödülü kazandı.