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randevu nedir? ASAL randevu nasıl alınır? 'ten askerlik randevusu alma

te ilk dönem celpleri açıklandı. Binlerce kişide soluğu askerlik şubelerinde aldı. Askerlik şubelerinin önlerinde uzun kuyruklar oluşurken birçok kişi işlemini tamamlayamadan geri dönmek zorunda kaldı. üzerinden alacağınız randevu ile işinizi vakit kaybetmeden halledebilirsiniz. Peki randevu nedir? E-devlet'ten ASAL randevu nasıl alınır? E-devletten askerlik randevusu almak için merak edilen tüm detaylar...

ASAL randevu nedir? ASAL randevu nasıl alınır? E-Devletten askerlik randevusu alma

celp dönemleri açıklandı. Bundan sonrası için de askerlik şubesinde yoklama yaptırmaları gerekiyor. Bunun için uzun kuyruklar beklemek yerine üzerinden alacağınız randevuyla beraber sıra beklemeden işlemlerinizi halledebilirsiniz. Uzun kuyrukların oluştuğu askerlik şubesinde beklemenize gerek kalmadan bedelli işlemlerinizi veya tecil işlerimizi e-devletten randevu alabilirsiniz. İşte e-devletten ASAL randevu nasıl alınır? ASAL'dan nasıl randevu alınır?

ASAL RANDEVU NEDİR?

ASAL randevu e-devlet üzerinden yapılır. E-devlet üzerinden "ASAL randevu başvuru" yaparak uzun kuyruklar beklemenize gerek kalmadan işlerinizi halledebilirsiniz.

ASAL RANDEVU BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapınız, ASAL Randevu Başvuru bölümüne geliniz. Bu bölümde işlem yapabilmeniz için sisteme cep telefonu numaranız ve e-posta adresinizin tanımlı olması gerekmektedir. Askerlik Şubeleri mesai saatleri içinde sabah 8.30 ile akşamüstü 17.00 arasında her 15 dakikada bir randevu verilmektedir. Size uygun saati seçerek Kaydet butonuna basarak 3 ve son adıma geçiniz ve Askerlik Şubesi Randevu Alma işleminizi tamamlayınız..
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 18:46
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