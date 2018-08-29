Bedelli askerlik celp dönemleri açıklandı. Bundan sonrası için de askerlik şubesinde yoklama yaptırmaları gerekiyor. Bunun için uzun kuyruklar beklemek yerine e-devlet üzerinden alacağınız randevuyla beraber sıra beklemeden işlemlerinizi halledebilirsiniz. Uzun kuyrukların oluştuğu askerlik şubesinde beklemenize gerek kalmadan bedelli işlemlerinizi veya tecil işlerimizi e-devletten ASAL randevu alabilirsiniz. İşte e-devletten ASAL randevu nasıl alınır? ASAL'dan nasıl randevu alınır?
ASAL RANDEVU NEDİR?
ASAL randevu e-devlet üzerinden yapılır. E-devlet üzerinden "ASAL randevu başvuru" yaparak uzun kuyruklar beklemenize gerek kalmadan işlerinizi halledebilirsiniz.
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