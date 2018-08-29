Bedelli askerlik celp dönemleri açıklandı. Bundan sonrası için de askerlik şubesinde yoklama yaptırmaları gerekiyor. Bunun için uzun kuyruklar beklemek yerine e-devlet üzerinden alacağınız randevuyla beraber sıra beklemeden işlemlerinizi halledebilirsiniz. Uzun kuyrukların oluştuğu askerlik şubesinde beklemenize gerek kalmadan bedelli işlemlerinizi veya tecil işlerimizi e-devletten ASAL randevu alabilirsiniz. İşte e-devletten ASAL randevu nasıl alınır? ASAL'dan nasıl randevu alınır?

ASAL RANDEVU NEDİR?

ASAL randevu e-devlet üzerinden yapılır. E-devlet üzerinden "ASAL randevu başvuru" yaparak uzun kuyruklar beklemenize gerek kalmadan işlerinizi halledebilirsiniz.

ASAL RANDEVU BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapınız, ASAL Randevu Başvuru bölümüne geliniz. Bu bölümde işlem yapabilmeniz için sisteme cep telefonu numaranız ve e-posta adresinizin tanımlı olması gerekmektedir. Askerlik Şubeleri mesai saatleri içinde sabah 8.30 ile akşamüstü 17.00 arasında her 15 dakikada bir randevu verilmektedir. Size uygun saati seçerek Kaydet butonuna basarak 3 ve son adıma geçiniz ve Askerlik Şubesi Randevu Alma işleminizi tamamlayınız..