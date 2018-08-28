Bedelli askerlik başvuruları devam ederken son dakika gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor. Bedelli askerlik başvurusunu yapan ilk 12 bin kişinin ilk celp döneminde gidecekleri askerlik yerleri bugün e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Böylece 15 Eylül, yani ilk celp döneminde gidecek olanların yerleri belli oldu. Bugün açıklanan bedelli askerlik yerleri sonrasında adaylar bedelli askerlik ile ilgili araştırma yapmaya başladı.
Son dakika: Bedelli askerlik celp bilgileri açıklandı! Bedelli askerlik celp dönemi nasıl sorgulanır?
Binlerce kişinin merakla beklediği bedelli askerlik celp bilgileri e-Devlet üzerinden açıklandı. Açıklanan bilgilerle bedelli askerliğe başvuran adayların ne zaman ve nerede askerlik yapacakları belli oldu. Peki ama bedelli askerlik celp bilgileri nasıl sorgulanır?
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı , Bedelli askerlik
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