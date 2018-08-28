Bedelli askerlik başvuruları devam ederken son dakika gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor. Bedelli askerlik başvurusunu yapan ilk 12 bin kişinin ilk celp döneminde gidecekleri askerlik yerleri bugün e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Böylece 15 Eylül, yani ilk celp döneminde gidecek olanların yerleri belli oldu. Bugün açıklanan bedelli askerlik yerleri sonrasında adaylar bedelli askerlik ile ilgili araştırma yapmaya başladı.