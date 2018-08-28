Yol Durumu
  1. Dışişleri'nden Macron'a tepki

Parktaki çocuklara ateş açan zanlı hakkında flaş karar!

Parktaki çocuklara ateş açan zanlı hakkında flaş karar!
Pendik'te bayramın birinci gününde parkta oynayan çocukları "sessiz olun" diye uyaran ve ardından havaya açtığı ateş sonucu 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın sırtıdan yaralanmasına neden olan şüpheli B.B. hakkında tekrar gözaltı kararı verildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli B.B ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla daha önce serbest bırakılmıştı.

Ayrıntılar gelecek...
  • 28 Ağustos 2018, Salı 15:56
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar