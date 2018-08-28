Parktaki çocuklara ateş açan zanlı hakkında flaş karar!

Pendik'te bayramın birinci gününde parkta oynayan çocukları "sessiz olun" diye uyaran ve ardından havaya açtığı ateş sonucu 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın sırtıdan yaralanmasına neden olan şüpheli B.B. hakkında tekrar gözaltı kararı verildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli B.B ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla daha önce serbest bırakılmıştı.
Ayrıntılar gelecek...
Ayrıntılar gelecek...
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