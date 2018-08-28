Piyasadaki şiddetli dalgalanmanın arkasında ekonomik tetikçiler var. Onlar, birçok hükümet için çalışıyorlar. Ve benim zamanımdan çok daha etkili durumdalar.
Dikkat edin! Tetikçiler, gelişen ülkeleri hedef seçer, sessizce üzerine giderler. Saldırının sesi daha sonra duyulur. Türkiye, kesinlikle Rusya, Çin ve Körfez ülkeleriyle müzakere etmeli.
JOHN PERKINS KİMDİR
73 yaşındaki ABD'li ekonomist Perkins, yıllarca Dünya Bankası, BM, IMF ve ABD Hazine Bakanlığı'na danışmanlık yaptı. 2004'te yayınladığı "Bir Ekonomik Tetikçi'nin İtirafları" kitabında 3. dünya ülkelerinde yaptıkları finansal operasyonları anlattı.
Dikkat edin! Tetikçiler, gelişen ülkeleri hedef seçer, sessizce üzerine giderler. Saldırının sesi daha sonra duyulur. Türkiye, kesinlikle Rusya, Çin ve Körfez ülkeleriyle müzakere etmeli.
JOHN PERKINS KİMDİR
73 yaşındaki ABD'li ekonomist Perkins, yıllarca Dünya Bankası, BM, IMF ve ABD Hazine Bakanlığı'na danışmanlık yaptı. 2004'te yayınladığı "Bir Ekonomik Tetikçi'nin İtirafları" kitabında 3. dünya ülkelerinde yaptıkları finansal operasyonları anlattı.
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