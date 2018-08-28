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ler saldırıyor

Dünyaca ünlü finansal tetikçi John Perkins, “’nin ekonomik saldırı altında” olduğunu söyledi. “Bir değil birçok ülke sizi hedef seçti” dedi...

Piyasadaki şiddetli dalgalanmanın arkasında ler var. Onlar, birçok hükümet i çalışıyorlar. Ve benim zamanımdan çok daha etkili durumdalar.

Dikkat edin! Tetikçiler, gelişen ülkeleri hedef seçer, sessizce üzerine giderler. Saldırının sesi daha sonra duyulur. , kesinlikle , Çin ve Körfez ülkeleriyle müzakere etmeli.

JOHN PERKINS KİMDİR
73 yaşındaki ABD'li ekonomist Perkins, yıllarca Dünya , , IMF ve ABD 'na danışmanlık yaptı. 2004'te yayınladığı "Bir Ekonomik Tetikçi'nin İtirafları" kitabında 3. dünya ülkelerinde yaptıkları finansal operasyonları anlattı.

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