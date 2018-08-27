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Zafer dili!

, öncesi kentin dört bir yanına Yunanca, Fransızca ve İngilizce afişler astı. “Savaşı kazansalardı bu pankart böyle olurdu” diye yazdı. Görenler çok duygulandı

Zafer dili!
Önder Atatürk ve silah arkadaşları, 30 Ağustos 1922'de destan yazdı. Bu tarih, düşmanın dize getirilişinin destanıydı. Zaferin 96. yıldönümüne sayılı günler kaldı. 'yi zafer heyecanı sardı. Yurt genelinde hazırlıklar başladı. 'da Seyhan Belediyesi, Zafer Bayramı için farklı bir dil kullandı. Belediye, 'nın 96'ncı yıldönümü öncesi kentin farklı noktalarına Yunanca, İngilizce ve Fransızca afişler astı. Belediye tarafından hazırlanan, "Eğer 30 Ağustos'ta savaşı Yunanlar kazansaydı, bu pankart böyle olurdu" yazılı Yunanca pankartlar görenleri şaşırttı.

VATANDAŞLAR ETKİLENDİ
Kentin farklı noktalarında aynı afiş İngilizce ve Fransızca olarak da asıldı. Bu afişlerde de İngilizler ve Fransızların savaşı kazanması halinde pankartların bu şekilde hazırlanacağı vurgulandı. Bir başka pankartta ise "Çok şükür zaferi biz kazandık ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ana yurdumuzda, ana dilimizle kutlayabiliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Vatandaşlar, afişleri görünce duygulandı. Vatandaşlardan Ertan Girgiz, "Gerçekten çok anlamlı. Çok duygulandım şu an. İnşallah kıyamete kadar da Türkçe yazılacak" açıklamasını yaptı. Derya İlhan ise yazının anlamını öğrendikten sonra çok etkilendiğini anlattı.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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