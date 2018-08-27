Yol Durumu
  1. ABD kongre heyeti Ankara'da

: ABD 'de saldırmaya hazırlanıyor!

, 'daki saldırı kapasitesini artıran ABD'nin 'deki rejim güçlerine saldırıya hazırlandığını duyurdu. Rus ordusundan Tümgeneral Konashenkov, ABD savaş gemisinin 'e 28 Tomahawk füzesiyle girdiğini söyledi.

Rusya: ABD saldırmaya hazırlanıyor!

, iç savaş ülkesi 'de daha önce birkaç kez savaşın eşiğine geldiği ABD'ye yeni bir suçlama yöneltti.

Rus , 'daki askeri gücünü artıran ABD'nin Suriye'deki rejim güçlerine saldırıya hazırlandığını duyurdu.

Rus ordusundan Tümgeneral Igor Konashenkov, USS Ross savaş gemisinin 25 Ağustos'ta 'e girdiğini ve 28 Tomahawk füzesi taşıdığını söyledi.

AÇIKLAMA MACRON'UN ESAD ÇIKIŞINDAN SONRA GELDİ

Söz konusu açıklama, lideri Emmanuel Macron'un Suriye'de kullanılması halinde yeniden hava saldırısına girişebileceklerini söylemesinden saatler sonra geldi.

ABD, Fransa ve İngiltere, muhaliflere karşı kimyasal silah kullanan 'a ait askeri tesislere iki kez saldırı düzenlemişti. Akdeniz, ve Basra Körfezi'ndeki savaş gemilerinden ise, Suriye'ye füzeler fırlatılmıştı.

ABD lideri 'ın Rusya'yı hedef alan 'füze tweet'i ise, dünyayı sarsmıştı.

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ise, ilk saldırıdan sonra ABD ile savaşın eşiğine geldiklerini söylemişti.

Moskova yönetimi, Eylül 2015'ten bu yana Esad güçlerinin yanında savaşıyor.

Etiketler: , , , , , , , , ,
  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 17:19
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar