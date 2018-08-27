Rusya, iç savaş ülkesi Suriye'de daha önce birkaç kez savaşın eşiğine geldiği ABD'ye yeni bir suçlama yöneltti.

Rus Savunma Bakanlığı, Orta Doğu'daki askeri gücünü artıran ABD'nin Suriye'deki rejim güçlerine saldırıya hazırlandığını duyurdu.

Rus ordusundan Tümgeneral Igor Konashenkov, USS Ross savaş gemisinin 25 Ağustos'ta Akdeniz'e girdiğini ve 28 Tomahawk füzesi taşıdığını söyledi.

AÇIKLAMA MACRON'UN ESAD ÇIKIŞINDAN SONRA GELDİ

Söz konusu açıklama, Fransa lideri Emmanuel Macron'un Suriye'de kimyasal silah kullanılması halinde yeniden hava saldırısına girişebileceklerini söylemesinden saatler sonra geldi.

ABD, Fransa ve İngiltere, muhaliflere karşı kimyasal silah kullanan Beşar Esad'a ait askeri tesislere iki kez saldırı düzenlemişti. Akdeniz, Kızıl Deniz ve Basra Körfezi'ndeki savaş gemilerinden ise, Suriye'ye füzeler fırlatılmıştı.

ABD lideri Donald Trump'ın Rusya'yı hedef alan 'füze tweet'i ise, dünyayı sarsmıştı.

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ise, ilk saldırıdan sonra ABD ile savaşın eşiğine geldiklerini söylemişti.

Moskova yönetimi, Eylül 2015'ten bu yana Esad güçlerinin yanında savaşıyor.