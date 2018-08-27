Alınan bilgiye göre, Kılıçlı Mahallesi Karakiraz Yolu'nda seyreden, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 DN 9503 plakalı kum yüklü silobas tankeri, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi.
Beykoz'da kum yüklü tanker devrildi
Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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