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'da kum yüklü tanker devrildi

'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Kılıçlı Mahallesi Karakiraz Yolu'nda seyreden, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 DN 9503 plakalı kum yüklü silobas tankeri, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi.

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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 11:05
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