Başkan Erdoğan onları görünce konvoyu durdurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'tan dün akşam İstanbul'a gelerek Kısıklı'daki konutuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 15.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrılarak Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti.
KONVOYU DURDURDU
Erdoğan, Tarabya Meydanı'nda bulunan minibüs durağında konvoyunu durdurarak, minibüsçülerle sohbet etti. Erdoğan daha sonra Tarabya Köşkü'ne geçti.
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