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Başkan Erdoğan onları görünce konvoyu durdurdu

, Tarabya'da konvoyunu durdurarak minibüs esnafıyla sohbet etti.

Başkan Erdoğan onları görünce konvoyu durdurdu

, Muş'tan dün akşam 'a gelerek Kısıklı'daki konutuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 15.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrılarak Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti.

KONVOYU DURDURDU

Erdoğan, Tarabya Meydanı'nda bulunan minibüs durağında konvoyunu durdurarak, minibüsçülerle sohbet etti. Erdoğan daha sonra Tarabya Köşkü'ne geçti.


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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 17:04
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