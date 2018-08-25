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TSK'da İHA sürüsü dönemi başlıyor! Operasyonları Alpagu, Kargu, Togan yapacak

Türkiye, insansız hava araçları teknolojisinin ardından, sürü insansız araçları noktasında önemli projelere imza atıyor. Milli olarak geliştirilen kamikaze (vurucu drone) ve gözetleme maksatlı otonom drone'ların sürü şeklinde hareket edip, çoklu drone harekâtı yapmasını içeren proje en çok dikkati çekenlerden biri.

TSKda İHA sürüsü dönemi başlıyor!

Terörle mücadelede güvenlik güçlerine güç katan ve son olarak, PKK'nın Sincar sorumlusu İsmail Özden'in sınır ötesinde etkisiz hale getirildiği operasyonda, ön plana çıkan İHA'ların, sürü konseptiyle çalışması için projeler tüm hızıyla devam ediyor.

  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 10:40
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