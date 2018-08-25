TSK'da İHA sürüsü dönemi başlıyor! Operasyonları Alpagu, Kargu, Togan yapacak

Terörle mücadelede güvenlik güçlerine güç katan ve son olarak, PKK'nın Sincar sorumlusu İsmail Özden'in sınır ötesinde etkisiz hale getirildiği operasyonda, ön plana çıkan İHA'ların, sürü konseptiyle çalışması için projeler tüm hızıyla devam ediyor.