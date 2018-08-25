Kısa bir süre önce tanıştığım kız arkadaşımla nişanlandık. Nişandan sonra telefonlarıma çıkmamaya başladı. Maalesef bunu itiraf etmeliyim, nişanlımın tek derdi para ve takılarmış. Nişanda kendisine pırlanta set, 5 bilezik ve misafirlerimizin taktığı 7 çeyrek, 2 yarım, 1 cumhuriyet altını takıldı. Nişanlım, nişanı atacağını söylüyor. Fakat altınları geri vermeyecek. Bu durumda neler yapabilirim?
Nişandaki takılar geri istenebilir
Etiketler: Türk Medeni Kanunu
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
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