Nişandaki takılar geri istenebilir

Kısa bir süre önce tanıştığım kız arkadaşımla nişanlandık. Nişandan sonra telefonlarıma çıkmamaya başladı. Maalesef bunu itiraf etmeliyim, nişanlımın tek derdi para ve takılarmış. Nişanda kendisine pırlanta set, 5 bilezik ve misafirlerimizin taktığı 7 çeyrek, 2 yarım, 1 cumhuriyet altını takıldı. Nişanlım, nişanı atacağını söylüyor. Fakat altınları geri vermeyecek. Bu durumda neler yapabilirim?

