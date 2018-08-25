Yol Durumu
  1. İdlib gündemi

Nişandaki takılar geri istenebilir

Nişandaki takılar geri istenebilir mi?
Kısa bir süre önce tanıştığım kız arkadaşımla nişanlandık. Nişandan sonra telefonlarıma çıkmamaya başladı. Maalesef bunu itiraf etmeliyim, nişanlımın tek derdi para ve takılarmış. Nişanda kendisine pırlanta set, 5 bilezik ve misafirlerimizin taktığı 7 çeyrek, 2 yarım, 1 cumhuriyet altını takıldı. Nişanlım, nişanı atacağını söylüyor. Fakat altınları geri vermeyecek. Bu durumda neler yapabilirim?
Etiketler:
  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar