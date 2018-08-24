Papaz İzmir’de değil Kobani’de

Terör örgütü FETÖ ve PKK adına casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Sağlık sorunları gerekçe gösterilerek ev hapsine çıkarıldı. İşte evinde cezasını çeken ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın Whatsapp mesajları savcılığın iddianamesine girdi. Mesajlar, İzmir'de görevli olan papazın terör örgütü PKK'nın şiddet olaylarını gerçekleştirdiği yerlerde olduğunu kanıtladı. İzmir Başsavcılığı'nın iddianamesinde, Brunson'ın yurt dışı ve yurt içinden numaralarla yaptığı bu mesajlaşmalarına yer verildi. Brunson, o yazışmalardan birini Mau adlı bir zanlıyla yapmıştı. Mau'nun "Dün Suruç'ta olduğunu öğrendim. Nasılsın?" sorusunu Brunson şöyle yanıtlamıştı: Merhaba Mau. İyiyiz. Dairemiz saldırının olduğu binanın birkaç bina ötesinde.
KENAN KIRAN
KENAN KIRAN
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