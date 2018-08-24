Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya'da Lavrov ile görüştü! Vize ile ilgili önemli açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Yaptıkları görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına geçen iki bakan açıklamalarda bulunuyor. Lavrov, "Özel pasaport taşıyıcıları, hizmet pasaportlarının yanı sıra, için de vizelerin kaldırılabileceği yönünde bir nota gönderdik. Umarım kısa süre içerisinde müjdeyi alacaksınız." diye konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"RUSYA İLE YAKIN İŞBİRLİĞİMİZ BAZI ÜLKELERİ KISKANDIRIYOR"

Bir kere daha Moskova'da bulunmaktan ve değerli dostum Sergey Lavrov ve heyetleriyle görüşmekten memnuniyet duyuyorum. İlişkilerimizi her alanda en üst düzeye çıkarmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Liderlerimiz sık sık bir araya geliyorlar. Bu yakın iş birliği ve dostluk bazı kişileri de kıskandırmıyor da değil. Rusya bizim için stratejik bir ortaktır. Lavrov'un söylediği gibi enerjiden tarıma turizmden savunma sanayine kadar ilişkilerimiz gelişiyor. Önümüzdeki süreç için de somut projeler ortaya koyuyoruz. Halklar arasındaki temaslar ve kültürel ilişkiler önemli. Ticaretimizin artması da ilişkilerimizin geldiği noktanın bir göstergesi. Bu sene 6 milyon civarında Rus dostumuzu Türkiye'de ağırlamaktan mutlu olacağız.

"SİYASİ ALANDA TEMASLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Önümüzdeki süreçte siyasi alanda temaslarımızı sürdüreceğiz. Bugün Suriye'yi konuştuk. Bir taraftan Astana'yı devam ettirmek için diğer taraftan siyasi süreç için birlikte çalışmamız ve çabalarımızı arttırmamız lazım. Bir an önce anayasa komisyonunun çalışmalara başlaması Suriye'nin geleceği için önemlidir. Soçi formatındaki üçlü liderler zirvesi önümüzdeki günlerde İran'da gerçekleşecek.

İdlib bölgesinin çatışmasızlık alanı olarak korunması, Suriye için, terörle mücadele için ve insani bakımdan çok önemlidir. Bu konuda askerlerimiz ve istihbaratımız bir arada nasıl çalışabiliriz bunları görüşmeye devam ediyorlar. Bizim işbirliğimiz Kafkaslar'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir coğrafyadadır.

Lavrov'un açıklamalarından satır başları:

"PLANLAIMIZ ARASINDA ORADAKİ TERÖRİSTLERİN KÖKÜNÜN KAZINMASI DA VAR"

Türk vatandaşları için seyahat rejiminin kolaylaştırılması konusunda çalışmalar yapmaya hazırız.

Bugün ilgi odağımız Suriye meselesi oldu. Astana formatı çerçevesinde elde edilen mutabakatların nasıl hayata geçirildiğine değindik. Olabildiğince hızlı bir şekilde anayasa komitesi kurulması hedefine ulaşmaya çalışacağız. Suriyeli mültecilerin evlerine dönmelerini sağlayacağız. Bütün bu süreçler, siyasi çözümün başlatılmasına olumlu zemin sağlayacaktır. Ortak planlarımız arasında, oradaki teröristlerinin kökünün kazınması da vardır.

Kafkaslar, Orta Asya, Batı Balkanlar gibi süreçlere odaklanacağız.

SORU-CEVAP

"KISA SÜRE İÇERİSİNDE MÜJDEYİ ALACAKSINIZ"

(Sergey Lavrov) Özel pasaport taşıyıcıları, hizmet pasaportlarının yanı sıra, için de vizelerin kaldırılabileceği yönünde bir nota gönderdik. Umarım kısa süre içerisinde müjdeyi alacaksınız.

İdlib'te sağlıklı muhalefeti engelleye silahlı muhalifler var. Anayasa komitesi konusunda hazırlanan listeyle ilgili bizim bir sorunumuz var.

"BURADA ASKERİ ÇÖZÜM BİR FELAKET OLUR"

(Mevlüt Çavuşoğlu) İdlib geriye kalan tek çatışmasızlık bölgesi diyebiliriz. Burada 3 milyondan fazla sivil yaşıyor. Diğer bölgelerden koridor açıldığı zaman bazı radikal gruplar İdlib'e gelmiştir. Bu gruplar ılımlı muhalefeti de sivilleri de rahatsız etmektedir. Teröristlerle sivilleri ayırmamız lazım. Diğer taraftan burada askeri çözüm bir felaket olur. 3.5 milyon sivil nereye gidecek? Radikal grupların etkisiz hale getirilmesi hepimiz için önemli. Ancak bu sivillerle teröristleri iyi ayırt etmek lazım. Biz inanıyoruz ki Astana'ya sadık kalacağız. Suriye'nin geleceği için anayasa komisyonu çok önemli. Biz bu çalışmalara katkı sağlayacağız.

Biz İdlib konusunu Rus dostlarımızla her düzeyde konuşuyoruz. Askerlerimiz, savunma bakanlarımız istihbaratlarımız konuşuyor. Burada önemli olan Rusya'nın endişelerinin ortadan kaldırılması. Radikal grupların Türkiye'ye de Rusya'ya da tehdit oluşturmaması gerekiyor. Ancak bu grupları yok etmek için İdlib'e saldırmak, yüz binlerce insanın ölmesi, milyonlarca insanın evini terk etmesi demektir. Bu felakat olur, dram olur. O yüzden İdlib'e saldırmak yerine birlikte nasıl çözebiliriz konusu üzerine çalışmalıyız.

"HEDEFLERİMİZİ ÇOK İYİ KAVRAMAMIZ LAZIM"

(Sergey Lavrov) Gerginliğin düşürülmesi, İdlib'le ilgili meseleler son derece çetrefilli hale geldi. Çatışmasızlık bölgesi oluşturulduğunda bu Nusra için oluşturulmadı. Sürekli oradan Suriye ordusuna saldırı düzenliyorlar. İHA'lar havalanıp Rus üssüne saldırı düzenliyor. Bu ayrıştırmayı yapıp,siviller için riskleri en aza indirmemiz gerekiyor. Astana'nın genişlemesinin güncel bir konu olduğunu zannetmiyorum. Hedeflerimizi çok iyi kavramamız lazım. Suriye için küçük dört ülkeli bir grup kurulmasını teklif ediyor Sayın Cumhurbaşkanı Macron. Öncelikle 2254 BMGK kararını esas almamız gerekiyor.

Türkiye-Rusya-İran zirvesinin tarihi belli. Kısa süre içerisinde açıklanacak.