Kandil'de helikopter hareketliliği

TSK'nın Kuzey Irak'ta bulunan Kandil Dağı'ndaki teröristlere yönelik operasyonu kararlılıkla sürüyor. Ağırlıklı olarak İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edilen terörist mevzi ve sığınaklarının F-16'larla vurulduğu operasyonlarda Mehmetçik Kandil eteklerindeki Sidekan bölgesinde de karadan ilerleyişini sürdürüyor. Karadan ve havadan operasyonun sürdüğü bölgede helikopter hareketliliği devam ediyor. 2 helikopterin bölgede devriye attığı görüldü.