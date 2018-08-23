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Kandil'de helikopter hareketliliği

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin () terör örgütü ’ya yönelik operasyonlarının sürdüğü ’nın eteklerinde helikopter hareketliliği yaşandı.

Kandilde helikopter hareketliliği

'nın 'ta bulunan 'ndaki teröristlere yönelik operasyonu kararlılıkla sürüyor. Ağırlıklı olarak İnsansız Hava Araçları () ile tespit edilen terörist mevzi ve sığınaklarının F-16'larla vurulduğu operasyonlarda Mehmetçik Kandil eteklerindeki Sidekan bölgesinde de karadan ilerleyişini sürdürüyor. Karadan ve havadan operasyonun sürdüğü bölgede helikopter hareketliliği devam ediyor. 2 helikopterin bölgede devriye attığı görüldü.

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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe 14:10
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