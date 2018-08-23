Dünya lideri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye dahil Afganistan, Kenya ve Kudüs'teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Türk Kızılayı'na vekalet verdi. Bu yıl Türkiye dahil 40 ülkede kurban kesimi ve dağıtımı yapan Türk Kızılayı, Erdoğan için Kenya'da vekaletle kurban kesti. Kurban etleri ihtiyaç sahiplerine verildi. Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, "Kenya'da 3 bin aileye kurban eti dağıttık" dedi.
15 TEMMUZ'DA SOKAKLARDAYDIK
Kenyalılar, Türkiye'ye ve Kızılay'a teşekkür etti. Kenyalı Müslümanlar, "Türkiye bizim kardeşimiz ve dostumuz. Her zaman zor günlerde yanımızda oldu. Biz de 15 Temmuz gecesi sokaklara çıktık ve sabaha kadar Türkiye için dua ettik" dedi. Türk Kızılayı'nın kurban eti dağıttığı köylerde yaşayan Kenyalı Müslümanlar da bayram namazının ardından Türkiye için dua etti.
KENAN GÜRBÜZ
15 TEMMUZ'DA SOKAKLARDAYDIK
Kenyalılar, Türkiye'ye ve Kızılay'a teşekkür etti. Kenyalı Müslümanlar, "Türkiye bizim kardeşimiz ve dostumuz. Her zaman zor günlerde yanımızda oldu. Biz de 15 Temmuz gecesi sokaklara çıktık ve sabaha kadar Türkiye için dua ettik" dedi. Türk Kızılayı'nın kurban eti dağıttığı köylerde yaşayan Kenyalı Müslümanlar da bayram namazının ardından Türkiye için dua etti.
KENAN GÜRBÜZ
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