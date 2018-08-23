'Cohen'nem azabı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın (71) eski defterleri açıldı. Porno yıldızı Stormy Daniels, Trump'la birlikte olduğunu açıkladı. Trump'ın ekibinin ise başkanlık seçimlerinden bir ay önce Daniels'e sus payı olarak 130 bin dolar ödediği ortaya çıktı.
İTİRAFÇI OLDU
Seçim ekibinde yer alan avukat Michael Cohen, bu ödemeyi kendi cebinden yaptı. Cohen hakkında soruşturma başladı. Trump'ın avukatlığını bırakan Cohen, önceki gün FBI'ya teslim olup federal savcılarla anlaştı. Hem yaptığı ödemeleri kabul etti hem de seçimlerdeki sırları ortaya çıkardı. Cohen, "Başkanlık seçimlerinde usulsüzlük yapıldı" ifadesini kullandı. 'Vergi kaçırma' ve 'seçim kampanyası finansmanında usulsüzlük yapma' suçlamalarını kabul eden Cohen'e yönelik suçlamalar arasında 'bir siyasi adayın isteği üzerine bazı kişilerin sessiz kalması için ödemeler yapmak' da vardı.
HALK GİTMESİ İÇİN PARA TOPLUYOR
Cohen 'in avukatı Davis, bağış sitesi üzerinden kampanya başlattı. Davis, "Toplanan para, Trump hakkındaki gerçekleri söyleyeceği yolda Cohen'e iletilecektir" dedi. Yaklaşık 14 saatte, 51 bin 691 dolar bağış yapıldı.
AB'YE VERGİ ŞOKU
Trump , yine saldırıya geçti. Daha önce çelik ithalatına yüzde 25 vergi getireceğini söyleyen Trump, bu kez AB'yi hedef seçti. Batı Virgina'da, "AB'den ABD'ye gelen tüm otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağız" dedi. Bu çıkış otomotiv devlerinin tepkisini çekti.
MANAFORT DA SUÇLU BULUNDU
ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın 2016'daki seçimler öncesi kampanyada vergi kaçırmaya yönelik iddiaları da soruşturmaya başladı. Soruşturmanın ilk sırasında ise Trump'ın kampanya direktörü Paul Manafort vardı. Manafort'ın, 18 suçlamanın 8'inden suçlu bulunduğu vurgulandı. Manafort hakkında 80 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
KOLTUĞU TEHLİKEDE
ABD'de bir siyasi hakkındaki yüz kızartıcı iddiaları sümenaltı etmek için yapılan ödemeler yasaların ihlal edilmesi anlamına geliyor. Bu durum Trump'ın görevini de tehlikeye sokuyor.
İTİRAFÇI OLDU
Seçim ekibinde yer alan avukat Michael Cohen, bu ödemeyi kendi cebinden yaptı. Cohen hakkında soruşturma başladı. Trump'ın avukatlığını bırakan Cohen, önceki gün FBI'ya teslim olup federal savcılarla anlaştı. Hem yaptığı ödemeleri kabul etti hem de seçimlerdeki sırları ortaya çıkardı. Cohen, "Başkanlık seçimlerinde usulsüzlük yapıldı" ifadesini kullandı. 'Vergi kaçırma' ve 'seçim kampanyası finansmanında usulsüzlük yapma' suçlamalarını kabul eden Cohen'e yönelik suçlamalar arasında 'bir siyasi adayın isteği üzerine bazı kişilerin sessiz kalması için ödemeler yapmak' da vardı.
HALK GİTMESİ İÇİN PARA TOPLUYOR
Cohen 'in avukatı Davis, bağış sitesi üzerinden kampanya başlattı. Davis, "Toplanan para, Trump hakkındaki gerçekleri söyleyeceği yolda Cohen'e iletilecektir" dedi. Yaklaşık 14 saatte, 51 bin 691 dolar bağış yapıldı.
AB'YE VERGİ ŞOKU
Trump , yine saldırıya geçti. Daha önce çelik ithalatına yüzde 25 vergi getireceğini söyleyen Trump, bu kez AB'yi hedef seçti. Batı Virgina'da, "AB'den ABD'ye gelen tüm otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağız" dedi. Bu çıkış otomotiv devlerinin tepkisini çekti.
MANAFORT DA SUÇLU BULUNDU
ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın 2016'daki seçimler öncesi kampanyada vergi kaçırmaya yönelik iddiaları da soruşturmaya başladı. Soruşturmanın ilk sırasında ise Trump'ın kampanya direktörü Paul Manafort vardı. Manafort'ın, 18 suçlamanın 8'inden suçlu bulunduğu vurgulandı. Manafort hakkında 80 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
KOLTUĞU TEHLİKEDE
ABD'de bir siyasi hakkındaki yüz kızartıcı iddiaları sümenaltı etmek için yapılan ödemeler yasaların ihlal edilmesi anlamına geliyor. Bu durum Trump'ın görevini de tehlikeye sokuyor.
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