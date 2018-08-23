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’ın dış bağlantısında kilit Babuna

ve suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma ve inceleme devam ederken örgütün yurt dışı bağlantılarında kilit isim olarak 'nın adı ön plana çıktı.

Adnan Oktar’ın dış bağlantısında kilit isim belli oldu

Adnan Oktar ve grubunun geçmişe dönük yurtdışı bağlantıları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bu temasların neredeyse tamamında yer alan isimlerin başında ise Oktar Babuna ismi dikkat çekiyor. Adnan Oktar ve müritlerinin ilginç faaliyetleri arasında 7 Ağustos 2011 tarihi önem taşıyor. Bu tarihte, ABD ordusundaki pilotların eğitildiği Teksas Lackland Hava Üssü'nde, Oktar'ın temsilcisi tarafından 'Darwin teorisinin çöküşü' ve 'Kur'an mucizeleri' başlıklı iki sunum yapılırken, Adnan Oktar'ın fotoğraf ve video görüntüleri barko vizyondan askerlere gösterildi.

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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe 10:47
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