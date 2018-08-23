Adnan Oktar ve grubunun geçmişe dönük yurtdışı bağlantıları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bu temasların neredeyse tamamında yer alan isimlerin başında ise Oktar Babuna ismi dikkat çekiyor. Adnan Oktar ve müritlerinin ilginç faaliyetleri arasında 7 Ağustos 2011 tarihi önem taşıyor. Bu tarihte, ABD ordusundaki pilotların eğitildiği Teksas Lackland Hava Üssü'nde, Oktar'ın temsilcisi tarafından 'Darwin teorisinin çöküşü' ve 'Kur'an mucizeleri' başlıklı iki sunum yapılırken, Adnan Oktar'ın fotoğraf ve video görüntüleri barko vizyondan askerlere gösterildi.