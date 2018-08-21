Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, canlı yayında Kurban Bayramı mesajı verirken patlama sesleri duyuldu. Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na fırlatılan roketler ile Gani'nin konuşması yardı kesildi. Gani, "Roketlerle saldırmak Afganları baskı altına alacaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar" şeklinde açıklamada bulundu.

Polis yetkilileri, füzelerin Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, NATO yerleşkesi ile ABD Büyükelçiliği yakınlarına düştüğünü, kimsenin yaralanmadığını duyurdu.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA ATEŞKES SAĞLANMIŞTI

Bu sene Ramazan Bayramı'nda da taraflar arasında ateşkes ilan edilmişti.

Afganistan hükümetince 12-19 Haziran arasında alınan ateşkes kararına Taliban örgütünden sadece bayram günlerinde ateşkes yapma yanıtı gelmişti.

Ateşkes sürecine her iki tarafın da uymasından dolayı bayram günleri olaysız geçmişti. Ateşkes vesilesiyle ilk kez güvenlik güçleriyle ortak bayramlaşma törenleri düzenleyen militanlar, şehir merkezine gelerek yıllardır uzakta oldukları aileleriyle de bayramlaşmışlardı.

Taliban 3 günlük ateşkesin ardından kanlı saldırılar düzenlemişti.

