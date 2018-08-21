Yol Durumu
  1. ABD Büyükelçiliğine saldıranların fotoğrafları ortaya çıktı

Son dakika:'da canlı yayında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı!

Son dakika... Devlet Başkanı , canlı yayında mesajı verirken patlama sesleri duyuldu.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayına canlı yayında saldırı!

Devlet Başkanı , canlı yayında mesajı verirken patlama sesleri duyuldu. Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na fırlatılan roketler ile Gani'nin konuşması yardı kesildi. Gani, "Roketlerle saldırmak Afganları baskı altına alacaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar" şeklinde açıklamada bulundu.

Polis yetkilileri, füzelerin Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, yerleşkesi ile ABD Büyükelçiliği yakınlarına düştüğünü, kimsenin yaralanmadığını duyurdu.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA ATEŞKES SAĞLANMIŞTI

Bu sene 'nda da taraflar arasında ilan edilmişti.

Afganistan hükümetince 12-19 Haziran arasında alınan ateşkes kararına örgütünden sadece bayram günlerinde ateşkes yapma yanıtı gelmişti.

Ateşkes sürecine her iki tarafın da uymasından dolayı bayram günleri olaysız geçmişti. Ateşkes vesilesiyle ilk kez güvenlik güçleriyle ortak bayramlaşma törenleri düzenleyen militanlar, şehir merkezine gelerek yıllardır uzakta oldukları aileleriyle de bayramlaşmışlardı.

Taliban 3 günlük ateşkesin ardından kanlı saldırılar düzenlemişti.

Etiketler: , , , , , ,
  • 21 Ağustos 2018, Salı 11:02
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar