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Ortalığı savaş alanına çevirip kaçtı

’ta gece geç saatlerde kırmızı ışık ihlali yapan otomobil sürücüsü ortalığı savaş alanına çevirip olay yerinden kaçtı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Ortalığı savaş alanına çevirip kaçtı

Kaza, merkez Belediye Cami kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yönünden gelen 10 Z 1850 plakalı otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta geçerek kavşaktan geçen iki araca çarptı. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, yönetiminde ki 64 KE 078 plakalı araca ve gurbetçi vatandaş Selahatdin Arıkan idaresindeki IL 643 II yabancı plakalı araca çaptı.

Kazada otomobillerdeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kırmızı ışık ihlali yapan 10 Z 1850 plakalı otomobil sürücüsü kaza yaptıktan sonra olay yerini ve aracını terk ederek kayıplara karıştı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan sürücünün aranmasına devam edildiği öğrenildi.

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  • 21 Ağustos 2018, Salı 10:26
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