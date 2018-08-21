Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kato Dağı'ndaki üs bölgesinde askerleri ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Erdoğan telefon aracılığı ile askerlerin Kurban Bayramını kutladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize Allah'tan şifa diliyorum.

Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah geleceğimiz de zaferlerle dolu olsun.

İnanıyorum ki sizler dik durdukça bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız susmayacak, bu vatanımızı kimse bölemeyecek. Ve milletimiz refah içinde olacaktır.

Nice bayramlara diliyorum, tekrar Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum.



YÜKSEKOVA'DAKİ ASKERLERE DE SESLENDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yüksekova'daki askerleri ziyaret ederken cep telefonuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.

Telefondan, terörle mücadele operasyonlarına katılan güvenlik güçlerine hitap eden Erdoğan, onların bayramlarını kutladı, nice bayramlara kavuşmaları temennisinde bulundu. Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Sizleri bu onurlu mücadelenizden dolayı tebrik ediyorum. Biliyorum ki sizler bu yolda inanarak bir yolculuğa çıktınız ve bugüne kadar onurla, şahsiyetle bu dinin, ezanın, vatanın, bayrağın korunması için büyük mücadele sürdürdünüz, sürdürüyorsunuz. Bundan dolayı sizleri ayrıca şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Nice bayramlarda beraber olma umuduyla sizleri tekrar kucaklıyorum, Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah."

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın katılımıyla yapılan bayramlaşma töreninin ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yeni hizmet binasını ziyaret etti, buradaki polislerin bayramlarını kutladı.