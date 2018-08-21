Amaçları Türkiye’yi esir almak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında "Kurban Bayramı'nın rahmet ve bereketinin sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza vesile olmasını diliyorum" diyen Erdoğan şunları söyledi:
HEP BİRLİKTE TÜRKİYE
Özgürlüğümüzün sembolleri olan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik her saldırıya azim, kararlılık ve dirayetle karşılık verdik. Ekonomimize yönelik saldırının, doğrudan ezan ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur. Amaç, Türkiye'yi ve Türk Milletini dize getirmektir, esir almaktır. Biz, boynuna boyunduruk vurulmasındansa boynunun vurulmasını tercih eden bir milletiz. Terör örgütleriyle, içimizdeki ihanet çeteleriyle, bin bir hileyle, desiseyle, tuzakla çökertemedikleri Türkiye'yi, döviz kuruyla pes ettireceklerini sananlar, yanıldıklarını pek yakında göreceklerdir. Allah'ın izniyle, ülkemiz bunların hepsinin de üstesinden gelecek güce sahiptir. Yeter ki biz hep birlikte Türkiye olalım.
MAZLUMLARA DUA
Erdoğan bayram mesajında ayrıca mazlumlara şu duayı etti: Filistin'den Suriye'ye, Güney Asya'dan Türkistan'a kadar dünyanın pek çok yerinde zulüm altında inleyen tüm mazlumların kurtuluşu için Rabbimize dua ediyorum.
HEP BİRLİKTE TÜRKİYE
Özgürlüğümüzün sembolleri olan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik her saldırıya azim, kararlılık ve dirayetle karşılık verdik. Ekonomimize yönelik saldırının, doğrudan ezan ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur. Amaç, Türkiye'yi ve Türk Milletini dize getirmektir, esir almaktır. Biz, boynuna boyunduruk vurulmasındansa boynunun vurulmasını tercih eden bir milletiz. Terör örgütleriyle, içimizdeki ihanet çeteleriyle, bin bir hileyle, desiseyle, tuzakla çökertemedikleri Türkiye'yi, döviz kuruyla pes ettireceklerini sananlar, yanıldıklarını pek yakında göreceklerdir. Allah'ın izniyle, ülkemiz bunların hepsinin de üstesinden gelecek güce sahiptir. Yeter ki biz hep birlikte Türkiye olalım.
MAZLUMLARA DUA
Erdoğan bayram mesajında ayrıca mazlumlara şu duayı etti: Filistin'den Suriye'ye, Güney Asya'dan Türkistan'a kadar dünyanın pek çok yerinde zulüm altında inleyen tüm mazlumların kurtuluşu için Rabbimize dua ediyorum.
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