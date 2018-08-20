Almanya Başbakanı Angela Merkel, " Türkiye'nin şimdilik özel bir Alman ekonomik yardımına ihtiyacı yok" açıklamasında bulundu.

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'ye Almanya'dan bir yardımın 'şu an için gündemde olmadığını' söyledi.

Seibert, Alman hükümetinin ilkesel olarak ekonomik açıdan istikrarlı bir Türkiye'den yana olduğunu belirtirken, geçen hafta Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinde Erdoğan'ın eylül ayı sonunda Almanya'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi 21 Eylül'de her iki ülkenin maliye ve ekonomi bakanlarının hazırlık amacıyla bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığını kaydetti.