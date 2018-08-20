Gezi medyası yine ABD'nin emrinde

Türkiye'ye karşı yürütülen her türlü kampanyanın altından çıkan 'Gezi Medyası' bu kez Türkiye'yi IMF ile masaya oturmak için operasyon yapıyor. Gezi Parkı kalkışması sırasında 'Boyun eğme' başlığıyla kapak yapan, 24 Haziran seçimlerinde ise kara propagandaya imza atan Der Spiegel ABD'nin Türkiye'ye dönük ekonomik operasyonuna destek için bu kez IMF yalanını ortaya attı. Der Spiegel, Alman hükümetinin Uluslararası Para Fonu'na (IMF) başvurması için Türkiye'yi ikna etmeye çalıştığını öne sürdü. Derginin haberinde, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Alman mevkidaşı Olaf Scholz'un perşembe günü yaptığı telefon görüşmesinde de konunun gündeme geldiğini yazdı.

BAKANLIK YALANLADI

Der Spiegel'in haberi cuma günü yayınlandı, aynı gün bu iddia bizzat Alman Maliye Bakanlığı'nca yalanlandı. Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Scholz ve Albayrak'ın görüşmesinde Türkiye'nin IMF yardım programına başvurması konusunun gündeme gelmediğini belirtti. Sözcü "Telefon görüşmesinin somut içeriğine dair bilgi vermek istemiyorum. Ama bir IMF programına olası başvuru konusu konuşulmadı" dedi.

CAN DÜNDAR DA İÇİNDE

Alman Sözcü'nün bu açıklamalarına rağmen başta Deutche Welle ve kırmızı bültenle aranan Cumhuriyet'in eski Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın yazarı olduğu Die Zeit gibi bazı Alman medya kurumları ile Cumhuriyet yalanlamayı dikkate almadan dün yayın yaptı. Der Spiegel de yalan haberini yayınlamaya devam etti. Böylece Türkiye'ye ekonomik savaş açan Donald Trump'a kendi medyasından bulamadığı desteği 'Avrupa'daki operasyon medyası', vermeye çalıştı. Trump'ın dolar operasyonu sonrasında Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcına denk gelen bu haberler aynı zamanda Almanya'ya karşı da bir operasyonun zemini olarak niteleniyor.

SEÇİM ÖNCESİ KORO

'Türkiye'yi IMF ile masaya oturtmak için zemin hazırlayan bu medya kurumları daha önce de bu yönde birçok haber yaptı. 24 Haziran seçimleri öncesinde Frankfurter Allgemeine Zeitung, Türkiye'nin IMF kapısını çalmak zorunda kalabileceğini yazmış, Deutche Welle ise "Seçimden kim çıkarsa çıksın ufukta IMF ile masaya oturmak var" başlığını kullanmıştı. Die Welt ise Can Dündar imzalı haberinde benzer ifadelere yer vermişti.

ALBAYRAK YALANLAMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak da geçen hafta yaptığı açıklamada Türk hükümetinin IMF'ye başvurma gibi bir planının olmadığını, hedeflerinin yabancı yatırımcı çekmek olduğunu vurgulamıştı. Albayrak Alman Bakan'la görüşmesinde ise ABD'den gelen yaptırım kararları ve Türkiye ekonomisine karşı atılan adımların değerlendirildiğini belirtmişti.

DER SPIEGEL'İN İLK OPERASYONU DEĞİL

Der SpIegel dergisi Türkiye'de yaşanan gelişmelere ve Türkiye-Almanya ilişkilere dair yalan haberlerine sıklıkla yer veriyor. Gezi kalkışması sırasında Der Spiegel dergisi 24 Haziran 2013'te yayınlanan baskısının kapak konusunu hem Türkçe hem de Almanca sunmuş, sayının kapağında 'Beugt euch nicht / Boyun eğme' başlığı yer almıştı. Cerablus operasyonları sırasında ise dergi 'IŞİD bahane, hedef Kürtler' başlıklı makale yayınlayarak Türkiye'nin bölgeyi işgal ettiği yalanını haberleştirmişti. 24 Haziran seçimlerinde ise kara propaganda yapan Der Spiegel, yakın zamanda ise Türkiye'ye akın eden Almanlar'ın Türkiye'ye neden tatile gittiğini sorgulamıştı.