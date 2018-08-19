Yine CHP yine kavga

CHP Genel Merkezi'nin talimatı doğrultusunda partinin tüm yurttaki il ve ilçelerde gerçekleştirilen Danışma Kurulu toplantısı, Antalya'nın Kemer İlçesi'nde de gerçekleştirildi. Toplantıda oy kaybının nedenleri konusunda görüşler belirtilirken, partili Mustafa İşleker'in sosyal medyada Muharrem İnce'ye "Ş. oğlu ş.siz" dediği ortaya atıldı. Bunun üzerine Mustafa Tabakçı ve diğer bazı partililer İşleker'in üzerine yürüyüp elinden mikrofonu alırken, itiş kakış yaşandı. Arbede araya giren diğer partililer tarafından yatıştırılmaya çalışıldı. Toplantıya kavga sonrasında devam edildi.
Etiketler: CHP , muharrem ince , Antalya , kavga
- 19 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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