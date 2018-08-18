Kararlı bu dava

AK Parti'de 6'ncı Olağan Büyük kongre bugün. Tüm dünyanın gözü kulağı ABD kaynaklı ekonomi darbe girişiminin ardından yapılacak olan kongrede olacak. Ankara Spor Salonu'nda yaklaşık 30 bine yakın partilinin katılması beklenen kongrede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli bir sürprize imza atarak tüm dünyaya mesaj verecek. Bu mesajlarda son günlerde Türkiye'ye karşı yapılan ekonomik savaş da önemli yer tutacak. Kongrede başkanlık seçiminin yanı sıra Başkan Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşlarının belirleneceği 50 kişilik MKYK seçimleri de olacak.
A TAKIMINI KURACAK
Başkan Erdoğan, kongrenin hemen ardından aynı gün yeni seçilmiş MKYK ile ilk toplantısını yapacak ve o isimlerin içinden yeni MYK'yı belirleyerek A Takımı'nı oluşturacak. Başkan Erdoğan MKYK'nın ardından yine geç saatlerde yeni MYK ile toplantısını gerçekleştirecek. Partinin yeni sözcüsü ilk açıklamasını yapacak.
ERDOĞAN'IN 7. TORUN SEVİNCİ
BAŞKAN Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan'ın üçüncü çocukları dünyaya geldi. Medipol Mega Bağcılar Hastanesi'nde doğan bebeğe "Fatıma Serra" adı verildi. Erdoğan, 7. kez dede olmanın sevincini yaşadı. Ömer Tayyip ve Ali Tahir adında iki çocuğu daha olan Bilal Erdoğan yaptığı açıklamada, "Lütfen çiçek göndermeyiniz. Bunun yerine Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) ya da Darülaceze'ye 'Fatıma Serra niyetine' bağış yapmanız, bizim için ehvendir" dedi.
A TAKIMINI KURACAK
Başkan Erdoğan, kongrenin hemen ardından aynı gün yeni seçilmiş MKYK ile ilk toplantısını yapacak ve o isimlerin içinden yeni MYK'yı belirleyerek A Takımı'nı oluşturacak. Başkan Erdoğan MKYK'nın ardından yine geç saatlerde yeni MYK ile toplantısını gerçekleştirecek. Partinin yeni sözcüsü ilk açıklamasını yapacak.
ERDOĞAN'IN 7. TORUN SEVİNCİ
BAŞKAN Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan'ın üçüncü çocukları dünyaya geldi. Medipol Mega Bağcılar Hastanesi'nde doğan bebeğe "Fatıma Serra" adı verildi. Erdoğan, 7. kez dede olmanın sevincini yaşadı. Ömer Tayyip ve Ali Tahir adında iki çocuğu daha olan Bilal Erdoğan yaptığı açıklamada, "Lütfen çiçek göndermeyiniz. Bunun yerine Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) ya da Darülaceze'ye 'Fatıma Serra niyetine' bağış yapmanız, bizim için ehvendir" dedi.
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