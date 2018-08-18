Cuntacı general ankesörde

Ankara'da yürütülen "ankesör" soruşturmasına çok kritik bir isim takıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan ve TSK'dan ihraç edilen Beytepe Jandarma Okullar eski Komutanı Tuğgeneral Sadık Köroğlu'nun FETÖ'nün mahrem imamları tarafından arandığı saptandı. ByLock kullanıcısı da olduğu tespit edilen Köroğlu'nun, cuntacılar tarafından hazırlanan sözde sıkı yönetim atama listesinde de ismine yer verilmişti.
YÜKSEL TEMEL
YÜKSEL TEMEL
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