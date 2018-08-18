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Cuntacı general ankesörde

Cuntacı general ankesörde
'da yürütülen "ankesör" soruşturmasına çok kritik bir isim takıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan ve 'dan ihraç edilen Beytepe Jandarma Okullar eski Komutanı Tuğgeneral Sadık Köroğlu'nun 'nün mahrem imamları tarafından arandığı saptandı. ByLock kullanıcısı da olduğu tespit edilen Köroğlu'nun, cuntacılar tarafından hazırlanan sözde sıkı yönetim atama listesinde de ismine yer verilmişti.

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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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