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Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Bahçeliden Erdoğana tebrik telefonu
AYRINTILAR GELİYOR...
  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi 21:59
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