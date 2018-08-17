Yol Durumu
  1. Harp Akademileri davasında karar!

Son dakika... Kandil'e hava harekatı düzenlendi

TSK: Irak'ın kuzeyinde Metina ve Kandil bölgelerine bugün düzenlenen hava harekâtlarında terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi

Kandile hava harekatı!
TSK: Irak'ın kuzeyinde Metina ve Kandil bölgelerine bugün düzenlenen hava harekâtlarında terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Ayrıntılar geliyor...
  • 17 Ağustos 2018, Cuma 18:40
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar