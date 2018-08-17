Adıyaman merkez ilçeye bağlı Kömür Belediye Başkanı Hüseyin Yuka hakkında, 14 Ağustos ve 16 Ağustos günlerinde meydana gelen terör olaylarıyla ilgisi olduğu şüphesiyle Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 16 Ağustos günü soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hüseyin Yuka'nın, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile 5393 sayılı 'Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Önceki gün Kömür Beldesine bağlı Kaşköy'de mermer ocağının yakılması ve devamında 4 askerin şehit olduğu terör olayının ardından güvenlik güçleri operasyonlarını sürdürüyor. Daha önce 12 adrese baskın yaparak 8 kişiyi göz altına alan güvenlik güçleri bir operasyon daha gerçekleştirdi.



Jandarma ekipleri, yaşanan terör olaylarıyla ilgili yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle HDP'li Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka ve 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan diğer 3 kişinin de terör örgütüyle bağlantılı kişiler olduğu öne sürüldü.



Gözaltına alınan Belediye Başkanı sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.