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Son dakika: 'den acı haber! Şehit ve yaralılar var

askerlerinin Şeridi sınırındaki "" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen lere gerçek mermiyle müdahalesinde 2 Filistinli şehit oldu, yaralandı. Ayrıca İsrail polisi ’nın tüm kapılarını kapattı

Gazzeden acı haber!

'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde yer alan El-Bureyc 'nın doğu sınırında askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli Kerim Ebu Fetayir'in (30), Refah kentinin doğusunda ise Ekrem Muammer'in şehit olduğunu belirtti.

Kudra, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde nin gerçek mermiyle yaralandığını, 201 Filistinlinin ise gazdan etkilendiğini aktardı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin lere müdahalesinde şu ana kadar 160'tan fazla Filistinli şehit oldu, 18 binin üzerinde Filistinli yaralandı.

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  • 17 Ağustos 2018, Cuma 20:03
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