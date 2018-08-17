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Ölüm patroniçesinin talimatıyla uyuşturucu madde satışı yapanlara operasyon

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Çayırbaşı Mahallesinde 5 adrese şafak operasyonu düzenledi.

Uyuşturucu baronlarına operasyon

İstanbul'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken ekmek, çocuk bezi ve futbol topu içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Ölüm Patroniçesi lakaplı çete liderinin çok sayıda adamı da gözalatına alınan isimler arasında.

  • 17 Ağustos 2018, Cuma 09:40
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