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'da kavga! 4 kişi hayatını kaybetti

'ın Tercan Kaymakamlığında, müftülükçe düzenlenen toplantıda çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Erzincanda kavga! 4 kişi hayatını kaybetti

'ın Tercan ilçesinde, Kaymakamlık binasında ların aylık olağan toplantısının sürdüğü sırada toplantı salonuna dalan Müftülük personeli Fatih A., elindeki tabancayla dehşet saçtı.

4 İMAM ÖLDÜ, 3 İMAM YARALANDI

Erzincan'ın Tercan ilçesinde müftülüğün aylık olağan toplantısında çıkan tartışmada silahlar çekildi. Olayda ilk belirlemelere göre; 1 imam ile 1 vaiz hayatını kaybetti, 5 imam yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 imamın da hayatını kaybetmesi üzerine ölü sayısı 4'e yükseldi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken saldırgan gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.


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  • 17 Ağustos 2018, Cuma 15:51
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