Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Kaymakamlık binasında imamların aylık olağan toplantısının sürdüğü sırada toplantı salonuna dalan Müftülük personeli Fatih A., elindeki tabancayla dehşet saçtı.
4 İMAM ÖLDÜ, 3 İMAM YARALANDI
Erzincan'ın Tercan ilçesinde müftülüğün aylık olağan toplantısında çıkan tartışmada silahlar çekildi. Olayda ilk belirlemelere göre; 1 imam ile 1 vaiz hayatını kaybetti, 5 imam yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 imamın da hayatını kaybetmesi üzerine ölü sayısı 4'e yükseldi.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Olay sonrası yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken saldırgan gözaltına alındı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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