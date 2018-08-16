TSK'dan yapılan açıklamada, "Bingöl/Adaklı kırsalında 15 Ağustos'ta düzenlenen hava harekâtında, üs bölgelesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Son dakika: TSK açıkladı: Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Bingöl'ün Adaklı kırsalında düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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