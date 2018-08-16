Yol Durumu
  1. Amerikan medyası Trump'a karşı ayakta!

Son dakika: TSK açıkladı: Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Bingöl'ün Adaklı kırsalında düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, "Bingöl/Adaklı kırsalında 15 Ağustos'ta düzenlenen hava harekâtında, üs bölgelesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 10:06
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar