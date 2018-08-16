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Son dakika: 'ın sözlerine 'den sert tepki

Son dakikla haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Başkanı 'ın ' iyi bir dost olmadığını kanıtladı' ifadesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Trumpın sözlerine Türkiyeden sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Başkanı 'ın "Türkiye iyi bir dost olmadığını kanıtladı" ifadesine ilişkin, "ABD gerçek dostun kim olduğunu göremiyor. Bizim yanlış bir davranışımız olmadı. Biz ABD'ye saldıran teröristleri desteklemedik. Terör örgütlerine binlerce tırlık silah vermek mi gerçek dostluk, devam eden yargı süreci mi? Dostane yaklaşırlarsa bu gerginliğe de gerek yok. ABD bu işlerin kovboy filmi olmadığını görmesi lazım" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 21:54
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