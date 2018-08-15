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nüfuzu azalacak

Doların nüfuzu azalacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Rusya Dışişleri Bakanı ile 'da bir araya geldi. Çavuşoğlu, ABD'nin Rusya ve 'a yönelik yaptırımlarına 'nin katılmayacağının altını çizdi. "Bu kabadayılık devrinin bitmesi gerekiyor" diyerek ABD'ye tepki gösterdi. Sergey Lavrov ise şunları söyledi: "ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlar gayrimeşrudur. Bu gayrimeşru engelleri nasıl ortadan kaldırabileceğimize gelince, milli paralarla ticaret hedeflerimizden biri. Doların nüfuzu eninde sonunda azalacak."
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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