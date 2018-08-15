Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ankara'da bir araya geldi. Çavuşoğlu, ABD'nin Rusya ve İran'a yönelik yaptırımlarına Türkiye'nin katılmayacağının altını çizdi. "Bu kabadayılık devrinin bitmesi gerekiyor" diyerek ABD'ye tepki gösterdi. Sergey Lavrov ise şunları söyledi: "ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlar gayrimeşrudur. Bu gayrimeşru engelleri nasıl ortadan kaldırabileceğimize gelince, milli paralarla ticaret hedeflerimizden biri. Doların nüfuzu eninde sonunda azalacak."
Doların nüfuzu azalacak
Etiketler: Sergey Lavrov , İran , Ankara , Türkiye , Doların
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.