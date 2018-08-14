İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün kripto haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı 38 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

112 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ayrıca, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da 39 ilçe ve 14 ilde eş zamanlı 112 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda örgütün kriptolu haberleşme aracı kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 33 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin arasında meslekten ihraç edilen rütbeli polis, öğretmen, diş hekimi ve vergi müfettişinin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin bilgisayar ve cep telefonlarına el konulduğu, iş yeri ve evlerinde ise aramaların devam ettiği belirtildi.



SABAH



