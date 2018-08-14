Küresel kabadayılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 10. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu:
Ekonomik kuşatma: Görünen köy kılavuz istemez. Son birkaç haftadır yaşadığımız hadiseler hepimize şu gerçeği bir kez daha gösterdi. Türkiye, diğer alanlarda da olduğu gibi ekonomide de bir kuşatmayla karşı karşıyadır. Gezi ile başlayan, 17-25 Aralık girişimiyle devam eden, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ile bir üst aşamaya taşınan saldırıların bir müddet daha devam edeceği açıktır.
Hazırlıklı olmalıyız: Türkiye'nin bağımsızlığını, ekonomik çıkarlarını, mili onurunu, haysiyet ve şahsiyetini hedef alan bu atakların farklı biçimlerine karşı da hazırlıklı olmalıyız.
Göz yummadık: Suriye'de DEAŞ ile mücadele bahanesiyle etrafımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna rıza göstermedik. Ekonomide fakir fukaranın rızkının finans lobilerine peşkeş çekilmesine göz yummadık. Döviz kurundaki gelişmelerin ekonomik hiçbir temelini yok, tamamen ülkemize bir saldırıdır.
Alın teri vardır: Millet olarak bu coğrafyadaki varlığımızı birilerinin ihsanına, lütfuna borçlu değiliz. Her zaferimizin ardında milletimizin fedakarlığı, alın teri, kanı, canı, mücadelesi vardır. Adları, sanları, kendilerine biçtikleri rol ne olursa olsun, küresel sistemin kabadayıları bedeli kanla ödenmiş kazanımlarımıza hoyratça, destursuzca el uzatamaz.
İstediğin kadar başkan ol: Dünya Ticaret Örgütü var. Bu adımlara baktığınız zaman acaba bunun DTÖ'nün umdeleriyle yakından uzaktan bir alakası var mı? Ben yaptım oldu diyemezsin. İstediğin kadar Başkan ol, ne olursan ol.
Asla kabullenmeyiz: Bir taraftan stratejik ortak olacaksın, öbür taraftan stratejik ortağının ayaklarına kurşun sıkacaksın. Bizim bunlara eyvallah etmemiz mümkün değildir.
Kuru makul seviyeye oturacak: Türkiye'nin ekonomik dinamikleri sağlam, güçlü, yerindedir. Yerinde olmaya da evelallah devam edecektir. Döviz kuru makul seviyesi neyse en kısa zamanda oraya da oturacak. Hiç endişe etmeyin. Bu konuda rahat olun. Bu süreçte serbest piyasa ekonomisinin kurallarından asla taviz vermedik, vermeyeceğiz...
SOSYAL MEDYANIN EKONOMİK TERÖR KİŞİLİKLERİ
Erdoğan, "Aksi yönde çıkartılan söylentilere hiç kimse itibar etmemeli. Sosyal medyada ekonomik terör kişilikleri var. Bunlara karşı yargımız tedbirlerini aldı. Onların da üzerine gidiyor. SPK'sıyla da gidiyoruz. Gereken cezayı, müeyyideleri uygulayacağız. Çünkü bütün bunlar bu vatana ihanettir. Bu ihanet şebekelerine de elini kolunu sallayarak gezebilirsin demeyeceğiz, dedirtmeyeceğiz. Biz bu oyunu gördük" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak'ı kabul etti.
MHP LİRAYA DÖNDÜ
MHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Genel Merkezi'nin tüm döviz hesaplarını bozdurduğunu açıkladı. MHP lideri Bahçeli, dövizlerin bozdurulması için talimat vermişti.
Ekonomik kuşatma: Görünen köy kılavuz istemez. Son birkaç haftadır yaşadığımız hadiseler hepimize şu gerçeği bir kez daha gösterdi. Türkiye, diğer alanlarda da olduğu gibi ekonomide de bir kuşatmayla karşı karşıyadır. Gezi ile başlayan, 17-25 Aralık girişimiyle devam eden, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ile bir üst aşamaya taşınan saldırıların bir müddet daha devam edeceği açıktır.
Hazırlıklı olmalıyız: Türkiye'nin bağımsızlığını, ekonomik çıkarlarını, mili onurunu, haysiyet ve şahsiyetini hedef alan bu atakların farklı biçimlerine karşı da hazırlıklı olmalıyız.
Göz yummadık: Suriye'de DEAŞ ile mücadele bahanesiyle etrafımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna rıza göstermedik. Ekonomide fakir fukaranın rızkının finans lobilerine peşkeş çekilmesine göz yummadık. Döviz kurundaki gelişmelerin ekonomik hiçbir temelini yok, tamamen ülkemize bir saldırıdır.
Alın teri vardır: Millet olarak bu coğrafyadaki varlığımızı birilerinin ihsanına, lütfuna borçlu değiliz. Her zaferimizin ardında milletimizin fedakarlığı, alın teri, kanı, canı, mücadelesi vardır. Adları, sanları, kendilerine biçtikleri rol ne olursa olsun, küresel sistemin kabadayıları bedeli kanla ödenmiş kazanımlarımıza hoyratça, destursuzca el uzatamaz.
İstediğin kadar başkan ol: Dünya Ticaret Örgütü var. Bu adımlara baktığınız zaman acaba bunun DTÖ'nün umdeleriyle yakından uzaktan bir alakası var mı? Ben yaptım oldu diyemezsin. İstediğin kadar Başkan ol, ne olursan ol.
Asla kabullenmeyiz: Bir taraftan stratejik ortak olacaksın, öbür taraftan stratejik ortağının ayaklarına kurşun sıkacaksın. Bizim bunlara eyvallah etmemiz mümkün değildir.
Kuru makul seviyeye oturacak: Türkiye'nin ekonomik dinamikleri sağlam, güçlü, yerindedir. Yerinde olmaya da evelallah devam edecektir. Döviz kuru makul seviyesi neyse en kısa zamanda oraya da oturacak. Hiç endişe etmeyin. Bu konuda rahat olun. Bu süreçte serbest piyasa ekonomisinin kurallarından asla taviz vermedik, vermeyeceğiz...
SOSYAL MEDYANIN EKONOMİK TERÖR KİŞİLİKLERİ
Erdoğan, "Aksi yönde çıkartılan söylentilere hiç kimse itibar etmemeli. Sosyal medyada ekonomik terör kişilikleri var. Bunlara karşı yargımız tedbirlerini aldı. Onların da üzerine gidiyor. SPK'sıyla da gidiyoruz. Gereken cezayı, müeyyideleri uygulayacağız. Çünkü bütün bunlar bu vatana ihanettir. Bu ihanet şebekelerine de elini kolunu sallayarak gezebilirsin demeyeceğiz, dedirtmeyeceğiz. Biz bu oyunu gördük" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak'ı kabul etti.
MHP LİRAYA DÖNDÜ
MHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Genel Merkezi'nin tüm döviz hesaplarını bozdurduğunu açıkladı. MHP lideri Bahçeli, dövizlerin bozdurulması için talimat vermişti.
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