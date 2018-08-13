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Hakkari'de şehit olan anne ve bebeğin hain saldırı öncesi son aile fotoğrafları ortaya çıktı

Hakkari'de 'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan ve 11 aylık bebeğinin şehit olmadan 20 dakika önce çektirdikleri fotoğraflar ortaya çıktı.

Şehit düşmeden 20 dakika önce!

'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 26 yaşındaki ve 11 aylık bebeği 'nın şehit olmadan 20 dakika önce çektirdikleri ları ortaya çıktı. Genç kadının yola çıkmadan önce oğluyla birlikte selfie çektiği, sonrasında ise eşini ziyarete gittiği üs bölgesinde eşi ve oğluyla birlikte fotoğraf çekildikleri belirlendi.

EŞİ VE OĞLUYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞ

Sabah'ın haberine göre, Hakkari'nin ilçesinde astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden otomobille dönerken PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 26 yaşındaki Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'nın şehit olmadan 20 dakika önce çektirdikleri son fotoğrafları ortaya çıktı. Genç kadının yola çıkmadan önce oğluyla birlikte selfie çektiği, sonrasında ise eşini ziyarete gittiği üs bölgesinde eşi ve oğluyla birlikte fotoğraf çekildikleri belirlendi.

"SIRTIMIN TERİ KURUMAMIŞTI"

Kayseri'deki baba ocağında taziyeleri kabul eden Astsubay Serkan Karakaya, bayram sonrası göreve gideceğini söyleyerek "10 gündür görememiştim onları. Operasyondan gelmiştim. Sırtımın teri kurumamıştı. Onları görünce yorgunluğumu unuttum. Hatıra fotoğrafı çektirdik. Nereden bileyim hatıra diye çektirdiğimiz resimler veda fotoğrafı oldu" dedi.

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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 10:50
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