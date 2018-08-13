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Başkan Erdoğan, Genel Kurul Başkanı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı 'ı kabul etti.

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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 17:07
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