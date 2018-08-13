Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak'ı kabul etti.
Başkan Erdoğan, BM Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak'ı kabul etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , BM , Miroslav Lajcak
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