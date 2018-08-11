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'ta 4 'lı terörist etkisiz hale getirildi

'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

İHAlar tespit etti! Hepsi etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesi Dönmezler mevkisinde terör örgütü 'ya yönelik insansız hava aracı () ile yürütülen çalışmalarda 4 terörist tespit edildi.

Söz konusu bölgede gerçekleştirilen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon sürdürülüyor.

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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi 08:32
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