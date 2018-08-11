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Değişim yok

’de yeni MYK açıklandı. ’ın olmadığı yeni ekipte değişim gerçekleşmedi. bile koltuğunu korudu

Değişim yok
CHP lideri seçim başarısızlığının faturasını parti içi muhalefetin hedefindeki yakın adamları , Tekin Bingöl, ve 'a kesti. İsmi değiştirilecek Merkez Yürütme Kurulua üyeleri arasında sayılan ise sürpriz bir şekilde koltuğunu korudu. Özkan'ın "'de kararlar gizli bir merkezde alınıyor" çıkışına rağmen görevden alınmaması dikkat çekti.

CHP'nin yeni MYK'sında partinin sol kanadından Orhan Sarıbal ve da görev yapacak. Kılıçdaroğlu, partinin kasasını ise yakın arkadaşı 'na emanet etti. Parti Sözcülüğüne ise CHP içinde beyaz Türklerin temsilcisi olarak gösterilen getirildi.
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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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