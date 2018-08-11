Değişim yok

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim başarısızlığının faturasını parti içi muhalefetin hedefindeki yakın adamları Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Haluk Koç ve Öztürk Yılmaz'a kesti. İsmi değiştirilecek Merkez Yürütme Kurulua üyeleri arasında sayılan Tuncay Özkan ise sürpriz bir şekilde koltuğunu korudu. Özkan'ın "CHP'de kararlar gizli bir merkezde alınıyor" çıkışına rağmen görevden alınmaması dikkat çekti.
CHP'nin yeni MYK'sında partinin sol kanadından Orhan Sarıbal ve Oğuz Kaan Salıcı da görev yapacak. Kılıçdaroğlu, partinin kasasını ise yakın arkadaşı Bülent Kuşoğlu'na emanet etti. Parti Sözcülüğüne ise CHP içinde beyaz Türklerin temsilcisi olarak gösterilen Faik Öztrak getirildi.
CHP'nin yeni MYK'sında partinin sol kanadından Orhan Sarıbal ve Oğuz Kaan Salıcı da görev yapacak. Kılıçdaroğlu, partinin kasasını ise yakın arkadaşı Bülent Kuşoğlu'na emanet etti. Parti Sözcülüğüne ise CHP içinde beyaz Türklerin temsilcisi olarak gösterilen Faik Öztrak getirildi.
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