Yol Durumu
  1. Başkan Erdoğan ABD'yi uyardı

52 devlet başkanına kongre daveti

, ’ta yapacağı 6’ncı Olağan Kongresi’ne 52 ülkeden devlet başkanına davetiye gönderdi.

AK Partiden 52 devlet başkanına davet
, 'ta yapacağı 6'ncı Olağan Kongresi'ne 52 ülkeden devlet başkanına davetiye gönderdi.Davetiyeler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yollandı. AK Parti Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, çok sayıda yabancı misyon şefi ile sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de kongrelerine katılacağını söyledi.

Ataş, kulislerde büyük değişim beklenen MKYK listesiyle ilgili de değişim sürecine ilişkin takdirin Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olduğunu anımsatarak şöyle dedi: "Her kongre bir yenilenmeyi, nöbet değişimini ve bayrak değişimini getirir ve umutları yeniden tazeleyerek topluma ve partimize hizmet etmeye çalışır. 6'ncı Olağan Büyük Kongremizde hem MKYK'da hem MYK'da Sayın Genel Başkanımızın takdirleriyle bu bayrak değişiminin yaşanması söz konusu. Önceki kongrelere baktığınız zaman yüzde 30-40 seviyesinde bu değişimler hep yaşanmıştır, bunlar doğaldır. İl ve ilçe kongrelerinde yüzde 30-40 seviyesinde, yönetimler seviyesinde yüzde 40-45 seviyesinde bu değişimler yaşandı."
Etiketler: , ,
  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi 07:46
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar