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Son dakika: 'daki yapılanmasına operasyon

/PDY'nin yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 22 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

TSKdaki FETÖ yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri () bünyesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 22 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

22 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, TSK bünyesindeki FETÖ/PDY üyelerinin kontörlü ve ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara, Eskişehir, Sivas, Bilecik ve Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

11 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonlarda şu ana kadar 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelilerin, TSK bünyesinde çalıştıkları dönemde üsteğmen ve teğmen rütbelerinde oldukları öğrenildi.

Zanlılardan 6'sının eski pilot olduğu kaydedildi. Şüphelilerden 3'ünün ise daha önceki soruşturmalar kapsamında tutuklu oldukları bildirildi.

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  • 10 Ağustos 2018, Cuma 09:34
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