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Türk heyeti 'den döndü

Amerikalı papaz Brunson konusu ve 'nin Türkiye'ye yaptırım kararıyla ilgili süreci görüşmek için başkent Washington'da bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı 'ın başkanlık ettiği Türk heyeti, tarifeli uçakla yurda geldi

Türk heyeti ABDden döndü

Türkiye ile arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'de temaslarda bulunan Türk heyeti, yurda döndü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı 'ın başkanlık ettiği 9 kişilik Türk heyeti, 'ye ait tarifeli uçakla saat 16.30'da ABD'nin başkenti Washington'dan geldi.

Heyet, 'a ulaştıktan sonra apronda bekletilen araca binerek, 'ya gitmek üzere saat 17.00'de kalkacak THY'ye ait tarifeli uçağa geçti.

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 16:57
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